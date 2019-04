Terni, prosegue il servizio di assistenza all’etichettatura alimentare

NewTuscia – TERNI – La Camera di Commercio di Terni prosegue, anche nel 2019, con il sostegno alle aziende dell’agroalimentare obbligate all’etichettatura dei prodotti alimentari. L’etichetta riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di indicazioni, per comprendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata. Ma è complesso e in continua evoluzione il panorama normativo.

Il riferimento comunitario per la stesura dell’etichetta dei prodotti alimentari è il Regolamento 1169/2011, la cui applicazione è divenuta obbligatoria il 13/12/2014, (l’indicazione della dichiarazione nutrizionale, obbligatoria dal 13/12/2016). A maggio dello scorso anno è stato, in aggiunta, pubblicato il decreto n. 231/2017 relativo alla “disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché per quanto attiene all’adeguamento alle regole comunitarie in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti”. Un regolamento che le aziende del settore sono tenute a comprendere ed applicare.

“Offriamo il servizio di etichettatura alimentare, prezioso per le imprese che devono assolvere un obbligo di legge e contribuiamo a diffondere un elevato livello di informazione sull’etichettatura e la sicurezza alimentare – sottolinea il Segretario generale Giuliana Piandoro – il servizio non si rivolge solo alle imprese ma opera anche a tutela del consumatore che oggi sempre più vuole leggere e comprendere facilmente le etichette per una alimentazione sana e consapevole”.

Il servizio di etichettatura alimentare, realizzato grazie alla collaborazione con il laboratorio merceologico della Camera di Commerci di Torino, offre un primo orientamento tecnico e la realizzazione in bozza di un’etichetta. E’ possibile richiedere assistenza o via mail o in Skype-conference. Per accedere al servizio, maggiori informazioni al sito http://www.tr.camcom.gov.it/tutela-del-mercato/etichettatura-alimentare.html

Camera di Commercio i.a.a. di Terni