“Il sapore del buio”, cena del Circolo PD di Montalto

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo da Quinto Mazzoni.

Tutto è pronto per domani, Sabato 6 Aprile, la cena alla scoperta dei sensi, primo evento sociale promosso dal Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana, in collaborazione con l'Associazione italiana ciechi ed ipovedenti di Viterbo, alla presenza dell'Assessore Regionale alle politiche sociali, Welfare ed Enti Locali, Alessandra Troncarelli.

Un iniziativa sociale, che fa da apripista ad altre future, allo scopo di sensibilizzare la realtà territoriale sulla impossibilità di utilizzare la vista, provando, in una maniera ludica, seppur in un contesto che non perde di serietà, a cavarcela nell’assaporare una cena, con un menù da scoprire, aiutandoci soltanto con il gusto, il tatto, l’olfatto e l’udito.

Va ricordato che parte del ricavato sarà devoluto all’ Associazione italiana ciechi ed ipovedenti di Viterbo, la cui collaborazione all’evento è, tra l’altro, rafforzata dalla loro presenza alla cena.

Un’occasione volta, perciò, a conoscere anche alcune storie di chi purtroppo vive in assenza di luce.

Il Segretario del Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana rinnova il suo invito a chiunque voglia partecipare ed aggiunge “quando si parla di vicinanza ai cittadini, si deve includere anche questo, l’attenzione alle disabilità e la cura del sociale in tutti i suoi aspetti, non si può parlare e basta, è così che con il gruppo del Circolo PD locale abbiamo deciso di agire, iniziando con “Il sapore del buio” una serie di eventi volti a sensibilizzare il territorio e a non far sentire sole tutte le perso che, per cause spiacevoli, hanno bisogno di attenzioni particolari, così come ad affrontare temi diversi per la salvaguardia dei diritti e della natura”.

Vi aspettiamo tutti, domani alle 20:30, al ristorante Ippocampo, sul Lungomare Harmine della Marina di Montalto di Castro: una partecipazione è un piccolo gesto che può significare molto, sia a livello di conoscenza che di solidarietà ed integrazione.

Grazie a chiunque apporterà la sua presenza ed il suo contributo.

Il Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana