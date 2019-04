Riglietti: “Una scelta nell’interesse della città”

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo.

Può accadere nella vita di dover fare un passo indietro al fine di contribuire ad un salto in avanti di una intera Comunità.

E’ il caso del dottor Alberto Riglietti, medico di Tarquinia, il quale mettendo da parte ogni suo personalismo, ha deciso, unitamente al Gruppo di Fratelli d’Italia, di contribuire con la propria lista, a costruire una regia in favore del dott. Gianni MOSCHERINI per conferire qualità e spessore alla nuova Amministrazione Comunale.

È necessario realizzare una coalizione che ha solo come unico interesse il BENE della Città, con l’innesto di una nuova generazione di Amministratori.

Tarquinia, ha bisogno di progetti programmatici, che daranno impulso alle varie attività̀ locali.

Necessita quindi un cambio di passo nella costruzione di una nuova progettualità̀ programmatica della coalizione per una spinta di rinnovamento che dovrà caratterizzare i prossimi 5 anni di governo.

La nuova coalizione sarà̀ la “SQUADRA DEL FARE” la “SQUADRA SEMPRE TRA LA GENTE“.

Donne ed uomini ci incoraggiano a proseguire in questa direzione per la risoluzione delle problematiche relative al lavoro per i giovani alla creazione di infrastrutture ed opere mai realizzate, all’incremento delle attività̀ culturali e sportive; con uno slancio verso la risoluzione dei problemi del lido sinora abbandonato a se stesso.

Una Amministrazione che pone al centro particolare attenzione alle problematiche del commercio artigianato ed agricoltura. Senza voler strafare e senza promesse illusorie ma con la certezza di impegnarsi a fondo perché Tarquinia possa finalmente rinascere come merita.

Questo l’impegno che il dottor Riglietti con il gruppo di Fratelli d’Italia si sente di garantire alla gente lavorando a fianco di Moscherini che porterà̀ in dotazione la sua esperienza politica che gli ha consentito di realizzare, nel recente passato, opere di grande interesse nelle realtà̀ dove è stato impegnato.

Questo il nostro impegno al quale va aggiunto, con forza, la risoluzione prioritaria dei problemi del nostro amato “OSPEDALE“.

COSTI QUEL CHE COSTI!!



Alberto RIGLIETTI

Fratelli d’Italia Tarquinia