Mismatch tra domanda e offerta di lavoro: come favorire un sistema connesso e dialogante

L'Istituto degli studi superiori sulla Donna dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum annuncia il convegno annuale di value@work.

Un tema interessante e sfidante questo anno è stato prescelto dai partner di value@work, l’incontro domanda e offerta di lavoro: problematica o opportunità? Il lavoro è davvero finito? Quali sono i profili richiesti? Quali sono le attese delle imprese? E io giovani cosa desiderano fare? Come possono implementare le loro competenze?

Ma poi scopriamo che per un buon numero di posti disponibili non si trovi il lavoratore giusto. Perché avviene tutto questo? Come si può favorire un dialogo strutturato, un anello che connette mondo produttivo, mercato e università?

A queste e a molte altre domande, gli autorevoli relatori tenteranno di dare risposte, o di suggerire spunti di riflessione e confronto.

PROGRAMMA:

9:00 Welcome coffee e registrazione partecipanti

9:30 Apertura dei lavori e saluti introduttivi: Marta Rodriguez, Direttrice Istituto di Studi Superiori sulla Donna e Presidente Value@Work

PARTE I – MISMATCH TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO. CRITICITA’ E PROSPETTIVE

Modera: Emiliana Alessandrucci, membro Comitato Direttivo Value@Work

9:45 Incontro domanda e offerta: i servizi e le banche date. Cosa funziona e cosa andrebbe migliorato.

Intervengono:

Maurizio Del Conte, Professore di Diritto del Lavoro, Università Bocconi di Milano

Daniela Vellucci, Regional Recruiter, Randstad Italia SpA

Angela Ariola, Senior Key Account and External Relations Manager, Monster Italia

Silvano Del Duca, Amministratore unico Euro Glocal srl

10:30 Skill mismatch tra le competenze in possesso dei giovani e quelle richieste dal mondo del lavoro

Tematiche:

La disoccupazione giovanile è aumentata di circa 10 punti percentuali; un quarto dei romani tra i 18 e i 29 anni è disoccupato. Quelli che non studiano e non lavorano, i cosiddetti Neet sono 134.556 (Rapporto Caritas 2018).

Difficoltà delle imprese di trovare lavoratori qualificati nei diversi livelli di qualificazione e nei diversi settori: ICT, imprese industriali, settore manufatturiero, agricolo, ambientale e sviluppo del territorio, turismo..

Le cause della difficoltà di reperimento sono da amputare principalmente alla mancanza di adeguata preparazione dei candidati;

La complessità introdotta dalla tecnologia nel nuovo mercato richiede sempre più skills mix (competenze tecniche e trasversali);

Le stime dell’Osservatorio delle Competenze Digitali mostrano per il 2018 un fabbisogno di laureati per le aziende che oscilla fra 12.800 e 20.500 unità. Eppure, dalle università ne usciranno poco più di 8.500: un gap che arriva dunque al 58%.

Ne discutono:

Alberto Maria Gambino, Prorettore Università Europea di Roma

Marcella Mallen, Presidente di Prioritalia e membro Comitato Direttivo Value@Work

Bruno Villani, Presidente ALDAI-Federmanager e membro Advisory Board Value@Work

11:15 Coffee break

PARTE II – STRATEGIE PER PREVENIRE E GESTIRE IL MISMATCH TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO E FAVORIRE UN SISTEMA CONNESSO E DIALOGANTE

Modera: Adele Ercolano, membro Comitato Direttivo Value@Work

11:30 Le nuove specializzazioni e le nuove opportunità professionali

Le nuove specializzazioni più richieste dal mercato: dallo specialista di big data al cybersecurity officer. Vincenzo Manfredi, Direttore Relazioni Istituzionali, Softlab

Opportunità lavorative e specializzazione legate alla fibra, Dario Pasquariello, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID)

Nuova opportunità professionale: il “giurista tecnologico”, Elena Maggio, Data Protection Officer dell’Università Europea

Potenziare percorsi di formazione professionale iniziale, Lidia Borzì, Presidente ACLI di Roma

12:30 Rafforzare l’aggiornamento permanente e la riconversione professionale

David Trotti, Presidente Associazione Italiana Direttori del Personale (AIDP Lazio)

Virginia Desirée Zucconi, Coordinatrice del Progetto Donne dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID)

13:00 Conclusioni.

Emiliana Alessandrucci