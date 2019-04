La “Lega Salvini Lazio” festeggia i primi dieci anni di vita

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo.

La “Lega Salvini Lazio” compie dieci anni. Per festeggiare il decennale il senatore Umberto Fusco, tra i fondatori del movimento politico regionale, ha organizzato una festa a Tarquinia.

L’appuntamento, per deputati, senatori, sindaci, consiglieri comunali, assessori, iscritti e simpatizzanti è per il giorno 10 aprile dalle 18 in poi, presso il camping Tuscia Tirrenica al Lido di Tarquinia.

“Siamo partiti tra l’indifferenza e lo scetticismo della politica nazionale e regionale – afferma Fusco. Oggi siamo una realtà importante e siamo rappresentati su tutto il territorio regionale.

E’ un momento per stare insieme, festeggiare e caricare le batterie in vista di due appuntamenti importantissimi per il nostro partito. Le elezioni amministrative e quelle europee”.

Grande evento nel quale troveranno spazio gli interventi di ministri e sottosegretari del Governo che tireranno le prime somme delle loro attività politiche.