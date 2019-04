Incontro Città delle Donne e percezione umana a Terni

NewTuscia – TERNI – CITTA’ delle DONNE e PERCEZIONE URBANA, PRATICHE E POLITICHE URBANE DI GENERE: dalla partecipazione alla pianificazione Urbana

09:00 // Registrazione partecipanti

09:30 – 10:30 // Presentazione del lavoro del LAB_MAP – Mappatura a cura del Laboratorio di Mappatura della Casa delle Donne – Terni

10:30 – 11:30 // L’approccio Gender Mainstreaming: dai PTO alla sperimentazione dei Piani degli orari dei quartieri di Milano a cura di Francesca Zajczyk – Sociologa Urbana.

11:30 – 12:30 // Dibattito con il pubblico e conclusioni

LABORATORIO DI PERCEZIONE URBANA

Laboratorio aperto a tutte le donne per indagare le componenti e gli aspetti di una politica urbana della cura

14:30 – 16:00 // Gender mainstreaming: dal linguaggio alla pianificazione territoriale

a cura di Francesca Zajczyk e del Laboratorio di Mappatura

16:00 – 17:00 // Immagini e suggestioni per una città attenta alle diversità di genere e pluralista

INFO: alle donne che intendono partecipare al laboratorio del pomeriggio si consiglia di inviare una email a ternidonne@gmail.com

A presiedere l’incontro, insieme al LAB_MAP, laboratorio di mappatura della Casa delle donne, ci sarà FRANCESCA ZAICZYK professoressa ordinaria di Sociologia Urbana con la sua relazione sull’approccio Gender Mainstreaming: dai PTO alla sperimentazione dei Piani degli orari dei quartieri di Milano.

La Zaiczyck da maggio 2011 è Delegata alle Pari Opportunità per il Comune di Milano. Vicepresidente CPO Regione Lombardia. Ha una significativa esperienza in questioni di genere, pari opportunità e politiche sociali e il suo impegno è indirizzato soprattutto allo studio della città contemporanea e delle sue trasformazioni in relazione allo studio dei Tempi della città. La sua ricerca è soprattutto focalizzata sulle politiche urbane in ottica di genere.

Il LAB_MAP è un laboratorio e un progetto pensato come indagine sociale e di individuazione dei bisogni delle donne nel vivere la città, per una progettazione partecipata e per azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale. Il LAB_MAP il 13 aprile presenterà il lavoro svolto in un anno di incontri, che hanno visto la partecipazione di donne di Terni attraverso l’invio di schede di rilevazione e portato il LAB_MAP alla realizzazione di una mappa della città vista dalle donne nella quale vengono proposti interventi ed azioni di riqualificazione urbana.

La partecipazione all’incontro della mattina prevede il riconoscimento di 3 CFP per Architette ed Architetti.

Con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni e Associazione Nazionale Sociologi,