“Evento Donna” alla guesthouse “La Mela Rosa”

NewTuscia – VALENTANO – Sabato 6 aprile 2019 alle ore 16,30. La guesthouse “La Mela Rosa” ospita un evento dedicato alla Donna, quella di due secoli fa e quella moderna, attuale, impeg nata, culturalmente preparata, ingegnosa e grande imprenditrice.

Dopo un completo restauro, torna a vivere la casa della memoria, la casa di mio nonno, di mia madre e di me bambina, quell’antico scrigno che si è aperto e ha regalato i ricordi fissati nel mio primo libro “ Fra Orditi e Trame” edito da Gangemi l’anno scorso.

Documenti autografi, atti autentici, libri, gioielli e corredi che hanno impreziosito la storia di una famiglia con grandi ascendenti, personaggi saliti agli onori della Chiesa e amicizie-inimicizie con i Farnese, i Medici, gli Sforza, i Papi, cavalieri e dame della storia d’Italia.

Il palazzo che si affaccia davanti al Castello Medievale teatro degli sponsali del Giglio e della Rosa, tra Pierluigi Farnese e Girolama Orsini, affianca la Porta del Vignola e si lascia abbagliare dalla grande pia

na che conduce all’antica Statonia.

Il portone, oggi aperto ai turisti, scopre il valore della conservazione, di una vita tramandata come se non fosse mai scorsa, il peperino delle scale ti trasporta in un altro tempo, quello della lentezza e della precisione dei ricami del corredo in dote, un ottocento d’intarsi, di cotoni e lini avvolti

nell’antico filarello delle mamme

, delle nonne, causa e diletto degli intrecci di vita e di potere.

Una struttura, a conduzione femminile, nata con l’intento di fare rete al femminile, portare in evidenza le peculiarità, i carismi di tutte le signore che si dedicano al territorio per il territorio, per promuovere e far conoscere i volti della nostra storia ripercorrendo i tratti e le tracce delle donne.

L’evento è patrocinato dalla Fidapa sezione di Viterbo.