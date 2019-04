Elisabetta Lupetti a Il Potere del Cinema, un successo

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Grande successo personale di Elisabetta Lupetti nel grande successo della prima della Rassegna Mostra Il Potere del Cinema a Civitavecchia giovedì sera, insieme al marito Paolo hanno intrattenuto con le loro canzoni i numerosi presenti negli intervalli fra un ospite e l’altro, fra l’altro alla presenza della famosa Soprano Benedetta Kim, docente di canto e ambasciatrice della cultura italiana in Korea del sud, che ha scherzato con Elisabetta dimostrando una simpatia e stima artistica reciproca.

La serata dedicata dalla regista Donatella Baglivo alla carriera di Andrey Tarkovsky, suo maestro, ha visto letture, interviste e brillanti interventi della Lupetti che ha presentato anche una ospite graditissima, Daniela Bordo da Tarquinia la quale ha ricordato la figura del padre Omero in un clima di commozione generale e, in diretta come si dice, ha lanciato l’idea di un film sulla vita di Omero Bordo, l’Ultimo Etrusco, prodotto e diretto da Donatella Baglivo che ha detto: splendida idea, vediamo di iniziare una biografia della affascinante vita di Omero! Vediamo appena finita la Rassegna se diventerà una realtà, intanto sabato di nuovo Elisabetta sarà presente per intervistare la Regista Baglivo su Marilyn Monroe e il film biografico che ha fatto sulla grande attrice mito del cinema mondiale.