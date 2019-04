Dal’11 aprile torna il servizio di raccolta porta a porta del verde a San Lorenzo Nuovo

Il servizio verrà effettuato ogni giovedì

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – A decorrere da giovedì 11 aprile torna la raccolta porta a porta del verde proveniente dalla manutenzione dei giardini (sfalci, potature, ramaglie).

Il servizio è attivo su prenotazione al numero verde 800 688 583 e sarà effettuato ogni giovedì fino in autunno. Sarà possibile conferire fino a sei sacchi per ogni ritiro.

“Dopo l’ottima riuscita dello scorso anno torna il servizio di raccolta porta del verde. Si tratta di un servizio a titolo totalmente gratuito per la cittadinanza – dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini – che nasce per soddisfare le esigenze di coloro che non hanno possibilità di recarsi all’ecocentro. Inoltre ritengo che sia un servizio importante per incrementare le percentuali di raccolta differenziata; percentuali che nel 2018 hanno superato il 65%, un buon risultato che comunque va ulteriormente migliorato con l’impegno di tutti; questo servizio può, pertanto, rappresentare anche uno strumento utile a tale scopo”.