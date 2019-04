Al via la VI^ edizione di ViterboScienza

NewTuscia – VITERBO – Dal 10 al 13 aprile si svolgerà la sesta edizione di ViterboScienza, iniziativa di divulgazione scientifica ideata dalla famiglia Luiso per ricordare il prof. Francesco Luiso insegnante di Scienze, per moltissimi anni, al Liceo Buratti il cui Laboratorio Scientifico è a lui intitolato . L’ Associazione Viterbo con Amore da sempre sostiene questo evento entrato a far parte stabilmente tra le ricorrenti iniziative di solidarietà promosse dalla ONLUS viterbese.

ViterboScienza si divide in due parti: i Laboratori e il Convegno.

Nella Sala Gatti, in via Macel Gattesco a Viterbo, per tre giorni dal 10 al 12 aprile 4 tutor, laureati e specializzati in Biologia e Biotecnologie, accoglieranno e seguiranno tutti gli studenti che hanno deciso di cimentarsi in uno degli esperimenti proposti: la ricerca del proprio DNA e il gel per i capelli.

Ben 11 sono gli Istituti Scolastici che hanno risposto all’invito: l’IC Canevari, l’IC Fantappiè, l’IC Merlini, l’IC Carmine (De Amicis, Grandori e Tecchi), il Liceo Classico Buratti, il Liceo Scientifico Ruffini, l’IC Scriattoli (Vetralla), l’IC Ellera, il Liceo Santa Rosa da Viterbo, l’ITE Paolo Savi, la Saint Thomas School (tutor anglofono su richiesta del Preside).

Nei turni pomeridiani i laboratori saranno a disposizione di altre intere classi , gruppi di bambini e di curiosi della materia.

Al momento sono 600 le prenotazioni pervenute ma ci sono ancora posti liberi nei turni pomeridiani dalle ore 15 alle 17.

ViterboScienza si concluderà Sabato 13 aprile all’Aula Magna dell’ Università degli Studi della Tuscia, in via S.Maria in Gradi, dove si svolgerà, in collaborazione coll’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Viterbo, il convegno: “La Telemedicina, una preziosa risorsa per medici e pazienti”.

I relatori invitati provenienti da Roma, Rieti e Viterbo spiegheranno al pubblico l’utilizzo, sempre più importante, di strumenti come la Telemedicina e il Teleconsulto per assicurare risposte in tempo reale fra professionisti distanti fra loro o tra sedi carenti di alcune professionalità e Ospedali specializzati.

Il dottor Michelangelo Bartolo del San Giovanni Addolorata di Roma, in particolare, parlerà della sua attività in Africa come ideatore della Global Health e-Telemedicine.

I Medici e tutte le figure professionali sanitarie che si iscriveranno e parteciperanno al convegno otterranno 4 crediti formativi ECM.

Il Comune di Viterbo, l’Università degli Studi della Tuscia e la Consulta Comunale del Volontariato patrocinano la manifestazione.

Informazioni e prenotazioni per i Laboratori: viterboscienza@gmail.com

Prenotazioni per il Convegno sulla Telemedicina: www.ordinemediciviterbo.it