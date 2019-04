Viterbo, immobile comunale a uso commerciale in locazione in via Marconi, ancora qualche giorno per presentare le domande

NewTuscia – VITERBO – Locazione immobile comunale a uso commerciale in via Marconi, ancora qualche giorno per rispondere all’avviso pubblico. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al prossimo 9 aprile alle ore 12. Lo ricorda l’assessore al patrimonio Paolo Barbieri. “Il Comune intende procedere alla locazione di un immobile di proprietà, ubicato in via Marconi 39, e quindi ricadente all’interno del perimetro del centro storico della nostra città, in area che il vigente PRG classifica come zona A1 centri storici”. L’unità immobiliare si trova al piano terra e misura una superficie lorda complessiva di mq 69. La durata della locazione è di sei anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il canone annuo a base d’asta è di euro 7.200,00.

“L’amministrazione, relativamente all’unità immobiliare da locare, si riserva di vietare alcune attività – ha aggiunto e precisato l’assessore al patrimonio Barbieri -: ovvero sexy shop, money transfer, phone center, sala giochi, agenzia di scommesse, distributori automatici, lavanderie a gettoni, friggitorie e/o altre attività che necessitano la realizzazione di nuovi condotti di aspirazione/ventilazione esterni, trattandosi di immobile ricadente nel centro storico cittadino”.

È obbligatorio effettuare apposito sopralluogo presso l’immobile, previo appuntamento da richiedersi all’ufficio tecnico del settore Patrimonio al numero 0761 348 324, oppure tramite mail all’indirizzo mfiorini@comune.viterbo.it .

La versione integrale dell’avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio > avvisi vari (http://viterbo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza2/albo-pretorio/-/papca/display/4666670?p_auth=xnGkJtDw)

I plichi con la documentazione richiesta dovranno pervenire al Comune di Viterbo con le modalità e le tempistiche indicate nell’avviso pubblico. Gli stessi plichi saranno aperti in seduta pubblica alle ore 10 del prossimo 19 aprile, presso l’ufficio del dirigente del settore III del Comune di Viterbo, piazza del Plebiscito n. 6 (secondo piano).