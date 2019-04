Omaggio a Franca Valeri al teatro Francigena di Capranica con lo spettacolo “Lina Battiferri, condominio femminile”

NewTuscia – CAPRANICA – Lo spettacolo “Lina Battiferri, condominio femminile” diretto da Corrado Russo ha come protagonista l’attrice grossetana Paola Lorenzoni accompagnata dal violino di Alessio D’Inverno e rende omaggio ai tanti volti e personaggi di Franca Valeri. La situazione immaginata è quella di un “condominio” particolare dove abit ano solo donne di ogni età, soprattutto borghesi, tra cui Lina Battiferri, una donna rappresentativa del suo mondo fatto di ansie, nevrosi e realtà tragiche rese accettabili solo grazie all’immaginazione. Nella figura della protagonista si concentrano le contraddizioni delle molteplici personalità femminili create da Franca Valeri. Grottescamente si affrontano le canoniche tematiche del rapporto uomo-donna e i paradossi cui far fronte per esser socialmente accettati. Così come accade nel sogno in cui tutti vanno al patibolo: nobili, ricchi, e persino la regina Maria Antonietta. Infine arriva anche il turno di Lina ma il boia la rifiuta. Rimasta l’unica con la testa, Lina Battiferri si sente così sola che vorrebbe esser giustiziata anche lei.

Per informazioni: teatrofrancigena@gmail.com

Ingresso Intero 10 euro

Ingresso Ridotto 8 euro