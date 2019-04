Milena abbandonata ad un triste destino da un padrone vigliacco

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Si sono liberati di lei, come se fosse spazzatura, come se non valesse nulla e come se non fosse mai esistita, mai amata. Milena è stata salvata, mentre camminava su una strada a scorrimento veloce, è arrivata in canile stravolta, magrissima e stremata. Chissà, da quanto tempo vagava nella ricerca della sua casa.

Non aveva chip e quindi è stato impossibile tentare un ricongiungimento. In canile aveva terminato il percorso sanitario, ed era pronta per la deportazione in un canile lager. Per salvarla abbiamo trovato un gruppo di mamme a distanza , l’abbiamo potuta portata via in uno stallo. Milena è salva, ma se no riusciamo a trovarle una casa, non possiamo permetterci di salvare altre povere anime e non è giusto.

Milena vive in un box e non è giusto, perché è una cagnolona stupenda, ha un carattere sereno ed è buonissima con le persone. Milena ha un carattere forte ed ha bisogno di avere al suo fianco un cane docile e non dominante. Va a guinzaglio e in auto.

NON FACCIAMOLA MORIRE IN UN BOX, AIUTIAMOLA A DIVENTARE UNICA.

Milena età stimata 17.08.2016, è una taglia medio grande circa 35kg. Si trova a Roma e verrà affidata sverminata, sterilizzata e chippata a Roma , al centro e nord Italia solo a persone affidabili e disponibili a controlli pre e post affido, alla firma del regolare modulo di adozione ed a mantenere nel tempo i contatti con noi volontarie:

Alessandra 329 34 27 585 alessandra812004@tiscali.it

Monica 3386414837