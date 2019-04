NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo.

Apprendiamo dai mezzi stampa un comunicato congiunto di Forza Italia e Fratelli D’Italia nel quale si tenta di attribuire la responsabilità del mancato accordo elettorale alla LEGA.

Teniamo a chiarire di nuovo, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che i nostri responsabili locali e provinciali hanno più volte tentato di aprire un dialogo costruttivo con entrambi i partiti, sia a mezzo stampa che con una serie di incontri personali, ma dai rispettivi candidati a Sindaco è stato sempre respinto l’invito a fare un passo indietro.

E’ altresì evidente agli occhi di tutti i cittadini ed elettori che Parroccini e Cataldi siano in piena campagna elettorale da settimane, ognuno indicando la propria persona come candidato a Sindaco per il partito di appartenenza ed ognuno con un proprio programma autonomo, spesso divulgato sui social attraverso video più o meno professionali.

A tutto questo si somma un silenzio assordante dei vertici provinciali dei due partiti cosiddetti alleati, che fino ad oggi non hanno mai alzato il telefono per contattare il referente locale della Lega Andrea Sebastiani ne tanto meno i dirigenti provinciali nelle persone del Coordinatore provinciale Senatore Umberto Fusco e del Commissario di Civita C. Enrico Maria Contardo.

Ci chiediamo quindi con quale coerenza e con quale morale i responsabili di Forza Italia e di Fratelli D’Italia abbiano scritto questo comunicato parlando di rispetto reciproco, pari dignità ed imposizioni.

La LEGA non può accettare di riproporre l’ennesima candidatura a Sindaco di Domenico Parroccini, ne tanto meno quella di Alberto Cataldi che oltre a rappresentare numericamente il partito di minor peso della coalizione, è già stato consigliere provinciale per due volte.

Ci chiediamo quindi cosa altro avremmo dovuto e potuto fare, volendo mantenere fede al nostro obiettivo, ovvero quello di portare un reale rinnovamento.

Non abbiamo più la voglia ne tantomeno il tempo da prestare ai giochetti di partito. Il nostro tempo ed il nostro lavoro saranno da oggi dedicati soltanto al nostro programma elettorale che sarà concreto, realistico e soprattutto attuabile.

La nostra cittadina urge di tante cose. Noi vogliamo passare dalla parole ai fatti.

Il giorno 10 aprile presenteremo il nostro Candidato Sindaco alle ore 17:00 in via Falisca n.8.

Il dott. Franco Caprioli è un esperimento elettorale, certo. Noi crediamo che possa essere un esperimento vincente. Non faremo quindi nessun passo indietro , meno che mai se a chiedercelo è chi in più di 20 anni ha dimostrato con ripetuti esperimenti nei più disparati partiti politici, di non essere stato mai in grado di raggiungere l’obiettivo.

Se hanno voglia di istaurare un dialogo sono invitati a partecipare alla nostra inaugurazione, ci saranno disponibili tutti i vertici della Lega.

Lega Salvini Premier Civita Castellana

Il Coordinatore Provinciale Umberto Fusco

Il Commissario Enrico Maria Contardo

Il referente Andrea sebastiani