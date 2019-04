Fashion experience (rubrica multimediale di moda). Jordan Fashion Week: Background Academy approda in Medio-Oriente

NewTuscia – Ci sono notizie belle che si condividono volentieri e poi ci sono le notizie bellissime, quelle la cui condivisione ti riempie di orgoglio: questo è il nostro caso stavolta p erché le nostre modelle hanno varcato i confini nazionali e sono approdate ad Amman per la Jordan Fashion Week. Tenutasi alla Onyx Hall la scorsa settimana, la Jordan Fashion Week è stata organizzata in maniera tale da essere un grande trampolino di lancio per tutti quei talenti fashion medio-orientali che stanno guadagnando rapidamente la scena della moda internazionale.

Numerosi gli eventi e le sfilate che hanno visto le nostre modelle protagoniste; nutrito di nomi importanti il parterre degli ospiti: top buyers ed agenzie internazionali, fashion influencer, noti blogger di settore e – non ultimi – alcuni rappresentanti di Vogue Arabia.

Le nostre professioniste hanno ricevuto un ottimo feedback dagli addetti ai lavori per la loro preparazione e per la serietà con la quale hanno svolto il loro incarico. Stupende le foto che in questi giorni stanno riempiendo il web e che le ritraggono su una passerella così prestigiosa: calcarla per loro è stato il coronamento di anni di grande impegno e di grandi sacrifici.

La partecipazione alla Jordan Fashion Week è stata possibile grazie alla nostra collaborazione con l’International Beauty Designer Raffaele Squillace e con International Couture, che ringraziamo cordialmente.

Credits: