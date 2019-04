Come contrastare la cellulite in modo efficace

NewTuscia – È uno degli inestetismi più odiati dalle donne di ogni età dato che colpisce in modo indifferente tanto giovani quanto meno giovani. Soprattutto nei momenti dell’anno in cui la bella stagione è alle porte, si assiste ad una corsa sfrenata per cercare di porre rimedio con trattamenti ed interventi di varia natura.

Si sta parlando della cellulite, problematica che incide in modo evidente sulla pelle provocando l’effetto cosiddetto a buccia di arancia assolutamente sgradevole dal punto di vista estetico. Tecnicamente si parla di cuscinetti di grasso che vanno a formarsi sotto la cute per diversi motivi: si pensi a fattori quali sedentarietà, alimentazione non corretta, stili di vita non ortodossi quali fu mo ed alcol, stress, difficoltà intestinali.

Tutte ragioni che possono essere prodromiche alla comparsa della cellulite, problematica che oggi viene trattata con vari strumenti: chi non ha mai provato le tradizionali creme contro la cellulite?

Rimedi contro la cellulite?

Rimedi che esistono da anni e che nel tempo sono stati affiancati da altri più risoluti. Si pensi ad esempio all’Endermologie, anche nota come LPG dal nome del suo inventore, Luis Paul Guitay. Si sta parlando di una tecnologia tramite la quale si va a realizzare un massaggio meccanizzato che è utile per sciogliere i cuscinetti di adipe sotto la pelle: uno dei trattamenti non invasivi contro la cellulite, in grado di garantire risultati concreti senza ricorrere ad interventi chirurgici.

Effettivamente cercando in rete per capire se LPG funziona, le risposte sembrano essere piuttosto convincenti. Questo trattamento va concretamente a mobilitare localmente i tessuti aumentandone in questo modo la circolazione così da ristabilirne il trofismo e migliorare la tonicità dei muscoli. Uno dei rimedi ad oggi maggiormente efficaci contro la cellulite e che riesce a garantire risultati già dopo le prime sedute.

Come contrastare la cellulite?

Per contrastare in modo efficace questo inestetismo è comunque indispensabile mettere in atto stili di vita il più possibile corretti, che comprendano anche l’abbigliamento (non tutti sanno che vestiti troppo attillati possono favorirne la comparsa) e l’alimentazione. In sostanza la cellulite può essere contrastata anche grazie agli strumenti moderni molto efficaci: ma è indispensabile poi agire in modo da evitare che essa ricompaia rendendo vani gli sforzi iniziali.

Attenzione quindi a promozioni relative a prodotti presentati come miracolosi, fantomatici elisir di bellezza che si propongono come cure definitive per eliminare in modo definitivo la cellulite. Operazione che, invece, richiede temo, dedizione, lavoro e costanza.