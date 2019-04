“Comitato il Verso Giusto”: “Un’altra Sutri è possibile… Dove il senso e il verso delle cose si muovono in una direzione corretta e condivisa”

NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo. Il Comitato il Verso Giusto, organizza un incontro pubblico per confrontarci sulle tematiche che in questi mesi stanno mettendo in difficoltà il tessuto economico e sociale della nostra città.

Di fronte a una chiusura totale al dialogo e al confronto da parte dell’amministrazione comunale abbiamo deciso di aprire un dibattito aperto a tutti per raccontare esperienze, condividere idee e progetti, analizzare quello che sta accadendo alla nostra antichissima città.

Dopo 9 mesi crediamo sia giunto il momento di tirare le somme e ragionare su come tutelare gli interessi dei cittadini.

La crisi del commercio amplificata dalla scelta di invertire il senso di marcia del paese.

L’ingresso in Talete. Quale conseguenze porterà?

Le isole ecologiche diventate discariche a cielo aperto e le discariche abusive sul territorio.

La mancanza della raccolta differenziata e l’aumento della tasse relative alla Tari fino al 30%.

La chiusura del centro di raccolta di San Chirico senza alternative.

L’aumento dei costi per i cittadini per i servizi scolastici.

Il dissesto di strade e territorio.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e intervenire.

UN’ALTRA SUTRI E’ POSSIBILE

Domani sera ore 21

Presso il centro sportivo Colle Diana.