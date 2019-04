Ciambella: “Caos Talete, Comune di Viterbo inerte”

Riceviamo e pubblichiamo

NewTuscia – VITERBO – “Anche ieri da parte della giunta Arena non c‘è stata la volontà di affrontare i problemi che riguardano Talete. A seguito delle notizie relative alle dimissioni del presidente Salvatore Parlato, ci saremmo aspettati che l’argomento venisse affrontato subito, all’apertura della seduta del Consiglio comunale dedicata all’approvazione del Dup. Il capitolo che riguarda Talete – ricordiamo – è quello che più di altri grava sulle casse di Palazzo dei Priori, vista la pesante posizione debitoria in cui si trova la società nei confronti del Comune. Invece, anche stavolta, tutto posticipato. In religioso silenzio abbiamo dovuto attendere la conclusione delle relazioni degli assessori sui rispettivi settori di competenza. Solo allora siamo potuti intervenire.

Da parte nostra, avremmo voluto capire se Parlato si sia veramente dimesso oppure, come riferiscono altre ricostruzioni giornalistiche, sia semplicemente decaduto dall’incarico di presidente per gli effetti dell’inchiesta che lo vede coinvolto. E, ancora, avremmo voluto chiarimenti sulla posizione dell’altro membro del cda, la consigliera Stefania Pierini. Il primo caso nella storia, il suo, di dimissioni double face, che scatterebbero solo al verificarsi di determinate circostanze che riguardano altri. Assurdo se fosse vero.

Tutto invece avviene nell’inerzia e nel riserbo di tutti. Come per il caso del piano di salvataggio di 35 milioni di euro, del quale, adesso, non ci sarebbe più neanche la certezza, stando a quello che ha riferito il vicesindaco Contardo. Dal Comune di Viterbo, che della Talete è il socio di maggioranza relativa, ci saremmo aspettati ben altro atteggiamento: che avesse preso in mano la situazione, ad esempio, e maggiore chiarezza nei confronti dei cittadini. Invece l’amministrazione Arena, davanti a questi fatti, appare inerte e attonita.

Mi preoccupa ancora di più apprendere che la prossima settimana si sarebbe dovuta tenere l’assemblea dei sindaci, come annunciato da Arena. In realtà pare che al momento della convocazione non vi sia traccia. Si attenderebbe, in questo senso, una decisione da parte di quel che resta del cda. Insomma, su Talete il mistero continua”.

Luisa Ciambella, capogruppo Pd