Al via la Carta Giovani LAZIO YOUth

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – E’ scaricabile da Google Play e Apple store l’App LAZIO YOUth CARD, che consente ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni (non compiuti), semplicemente scaricando la stessa sul proprio smartphone, di accedere mediante sconti e agevolazioni, a cultura, sport, spettacolo, istruzione e turismo, ecc. Si tratta di un’iniziativa promossa da Regione Lazio, con il supporto tecnico di LAZIOcrea. Ad oggi si sono registrati già oltre 3.000 giovani.

In questa prima fase la Carta Giovani della Regione Lazio ha ottenuto l’adesione di oltre 50 cinema, oltre 50 teatri, oltre 650 librerie ed oltre 40 luoghi della cultura. Ma entro giugno 2019 il bacino di proposte sarà esteso anche a sport e turismo, temi molto vasti per le categorie di Esercenti coinvolti oltre che molto attrattivi per i giovani.

Come riportato nel sito della Camera di Commercio di Viterbo, la Regione Lazio è l’unica regione italiana ad aver aderito tramite LAZIOcrea ad EYCA, il network delle “YOUth CARD” dei paesi europei. Così LYC ha una validità europea e i suoi possessori potranno contare su una rete di 35.000 esercizi commerciali convenzionati in 36 paesi europei ed entrare in una rete di 6 milioni di utenti.

LAZIO YOUth CARD non significa solo sconti, ma anche opportunità esclusive: a disposizione ci sono oltre 7.000 biglietti per andare al Cinema Gratis il mercoledì.

L’elenco degli aderenti viene caricato sull’APP conferendo ampia visibilità agli Enti ed alle rispettive iniziative proposte, previa valutazione delle stesse. Si tratta di una grande opportunità che potrà consentire agli Enti aderenti di ottenere possibilità di crescita non solo nel mercato laziale ma anche in quello europeo.

Per le imprese è possibile aderire tramite l’Avviso pubblico pubblicato sul sito di LAZIOcrea al link https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-domande-di-adesione-al-progetto-di-regione-lazio-denominato-lazio-youth-card/, tramite iniziative continuative e/o temporanee/periodiche (Moduli A e B allegati all’Avviso). Al fine di snellire maggiormente le procedure, ad integrazione di quanto previsto dal predetto Avviso Pubblico, è possibile presentare le domande di adesione anche tramite l’indirizzo e-mail lazioyouthcard@laziocrea.it. Inoltre, per coloro che vorranno aderire, è a disposizione per ogni supporto nella compilazione dei moduli un referente territoriale.

Per ogni ulteriore approfondimento è possibile consultare il link dedicato al progetto www.regione.lazio.it/youthcard, lazioyouthcard@laziocrea.it. tel. 06.51681647 – 06.51681721 – 06.51681803.