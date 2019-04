Volley Junior League, Tuscania ospita Perugia

NewTuscia – TUSCANIA – Appuntamento di quelli che contano domani pomeriggio al Palazzetto dell’Olivo di Tuscania. In campo per la terza giornata del girone D di Junior League, le under 20 di Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania e Sir Safety Conad Perugia che si giocano l’accesso alla Final Eight dopo aver entrambe battuto la Monini Spoleto nelle prime due giornate. Le vincenti di ciascun girone accedono infatti alla fase finale assieme ad una delle migliori seconde.

“Giovedì giochiamo contro Perugia una squadra che contro Spoleto ha giocato molto bene -presenta il match il coach Victor Perez Moreno. Sono molto ben organizzati. Noi ci siamo preparati al meglio per affrontarli visto che il nostro obiettivo è passare il turno. I ragazzi si sono allenati bene, inutile sottolineare che il livello di concentrazione è molto alto. È una partita importante: noi daremo tutto in campo supportati dal nostro pubblico, dalla città e dai tifosi”.

A dirigere l’incontro i signori Marco Gasparrini e Livia Azzolina. Fischio di inizio: ore 19,30

Giancarlo Guerra