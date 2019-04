Montefranco, Consiglio comunale approva bilancio previsione

NewTuscia – MONTEFRANCO – Prevede un’ulteriore riduzione della tassa rifiuti e nessun aumento dei tributi locali il bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale di Montefranco. Il sindaco, Rachele Taccalozzi, parla di “manovra sana, che prevede importanti interventi nel territorio comunale”. Sempre il sindaco fa poi notare che “tutte le risorse provengono da finanziamenti esterni che hanno richiesto impegno e costanza da parte degli uffici comunali preposti e da parte dell’amministrazione che negli anni scorsi ha partecipato a tutti i bandi pubblicati, raccogliendo importanti riscontri”.

I principali interventi riguardano le pavimentazioni stradali in via di Costa Mercatale, in loc. Casa cantoniera, in viale dello stadio e in piazza Sbarretti. Con 400mila euro assegnati dal Bando “Sport e periferie” del Coni, è stato adeguato il palazzetto dello sport a Fontechiaruccia, mentre. Un impianto di videosorveglianza con copertura di tutto il territorio comunale è stato realizzato con 50mila euro di fondi del ministero dell’interno. Altre pavimentazioni hanno riguardato via del Carmine, Pineta e Porta Spoletina, mentre 160mila euro da Comune e Regione Umbria sono stati investiti per la ristrutturazione di Fonte dei Lupi.

Attivato anche il wi-fi pubblico con 15mila euro della Commissione europea e riqualificata ed adeguata dal punto di vista sismico la scuola primaria con 770mila euro. Anche nel settore del patrimonio religioso si sono registrati il restauro del portale e di altre strutture della sagrestia della Chiesa della Madonna del Carmine con 25mila euro dalla Fondazione Carit, mentre con 93mila euro del Gal si è proceduto alla riqualificazione degli scavi archeologici di Montemoro. Interventi hanno riguardato anche l’arredo urbano e la realizzazione di un impianto fotovoltaico che alimenterà l’illuminazione nel cimitero comunale.

“Molte delle opere – nota la Taccalozzi – sono state finanziate grazie alla drastica riduzione dei costi del canile che sono passati da 60mila euro l’anno ad appena 10mila nel 2019. Siamo molto soddisfatti – commenta ancora il sindaco – del lavoro svolto finora e delle importanti prospettive aperte per i prossimi anni. Gli interventi programmati cambieranno il volto del nostro comune, lo renderanno più vivibile e più accogliente”.