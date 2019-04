Incontro illustrativo sul funzionamento del portale “Impresa in un giorno”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. A Viterbo, presso la sala conferenze della Camera di Commercio si sono svolti i lavori in merito all’incontro con comuni e professionisti sull’utilizzo del portale “Impresa in un giorno” che dal 2 maggio sarà obbligatorio per la nascita di impresa con SCIA e autorizzazioni.

Sono intervenuti il Dott Giovanni Masotti, giornalista e direttore della testata La Mia Città News, moderatore dei lavori, Il Dott Francesco Monzillo Segretario Generale della Camera di Commercio di Viterbo, il Presidente di Confimprese Gianfranco Piazzolla, la dottoressa Rossana Tedeschini di Infocamere e la Dottoressa Assunta Sanna dirigente Suap Comune di Viterbo.

L’incontro era finalizzato a fornire indicazioni operative sia ai professionisti intervenuti che agli operatori dei Suap comunali.

E’ stato riscontrato una superiore presenza dei Comuni della provincia di Viterbo rispetto agli operatori professionali e agli imprenditori.

L’intervento della dottoressa Tedeschini ha avuto la massima attenzione degli addetti ai lavori presso i Comuni.

Il Dott Giovanni Masotti, inoltre, ha aperto nell’ambito dell’incontro, interessanti spunti sul turismo e il peso delle norme burocratiche nel nostro paese.

I lavori sono terminati alle 12.30.

Confimprese ringrazia tutti gli intervenuti.

Confimprese Viterbo