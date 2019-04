Foto storiche della Grande Guerra in mostra a Vitorchiano

Giovedì 4 aprile inaugurazione della mostra “Storming the skies” dell’Esercito Italiano

NewTuscia – VITORCHIANO – Giovedì 4 aprile 2019 alle ore 15.30 a Vitorchiano, presso l’auditorium comunale in Piazza Sant’Agnese 16, sarà inaugurata la mostra fotografica “Storming the skies“, realizzata e donata all’Esercito Italiano dal Comune di Vittorio Veneto (TV), in collaborazione con l’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, per le commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale. All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Vitorchiano Ruggero Grassotti e il comandante della Scuola Allievi Sottufficiali di Viterbo, generale di brigataPietro Addis.

La mostra, dopo essere stata esposta presso la sede dello storico club privato dell’Army and Navy Club di Londra, è diventata itinerante, ospitata presso le principali scuole ed istituti di formazione dell’Esercito Italiano. In questi giorni ha fatto tappa anche a Viterbo, alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito che, al fine di promuovere la divulgazione degli eventi storici della Grande Guerra, condividendoli con la cittadinanza della Tuscia, ha scelto il Comune di Vitorchiano come ospite di tale importante iniziativa.

L’esposizione è composta da 91 scatti provenienti dal Fondo Luigi Marzocchi del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e dall’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito e approfondisce aspetti particolari del conflitto sul fronte della penisola, come i combattimenti in alta montagna, passati alla storia col nome di “guerra bianca”, e gli scontri che i belligeranti affrontarono fra le acque e i canneti della laguna veneta dopo i fatti di Caporetto. Due campi di battaglia assolutamente inusuali.

Altre due tematiche trattate in questi scatti sono l’intervento inglese sul fronte italiano e l’utilizzo degli animali al fronte. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 12 aprile tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 presso l’Auditorium Comunale di Vitorchiano.