“Divertimento e solidarietà”, X memorial di pesca sportiva intitolato a Giorgio Rossetti

NewTuscia – VITERBO – Domenica 14 aprile il laghetto sportivo “Le ginestre” ospiterà la decima edizione del memorial di pesca sportiva “Divertimento e solidarietà” intitolato a Giorgio Rossetti cittadino benemerito, cavaliere e grande ufficiale della repubblica. Da sempre la manifestazione, per volontà dei familiari di Giorgio, coniuga la sana pratica sportiva con la solidarietà, testimoniata anche quest’anno dalla presenza di ben 12 associazioni di volontariato viterbesi. Saranno, infatti presenti : l’Associazione familiari e sostenitori sofferenti psichici della Tuscia; l’Associazione Eta Beta sorrisi che nuotano; l’Associazione italiana persone down; la Vitersport; l’Associazione Italiana Sindrome X fragile; l’Unione italiana ciechi e ipovedenti; l’Associazione Amici di Galiana, l’Associazione Campo delle rose, l’Associazione Il giardino di Filippo; l’Associazione Angsa Lazio sezione di Viterbo; l’Associazione Perché io segno; la Fondazione Oltre noi.

A fianco della famiglia Rossetti l’Associazione Viterbo con Amore con i suoi volontari, molti dei quali operano da quasi un anno presso l’emporio solidale I Care, la nuova meravigliosa realtà della nostra comunità a cui sarà devoluto Il ricavato della manifestazione.

Il progetto di cui Viterbo con Amore è orgogliosamente promotore, gestore e sostenitore è attivo dal maggio del 2018 ed aiuta, ad oggi, 79 famiglie viterbesi in difficoltà che presso il social market di Piazzale Porsenna (quartiere Santa barbara) possono fare gratuitamente la spesa e reperire generi alimentari e per l’igiene personale e della casa. E non solo, dal momento che gli utenti possono anche accedere all’attiguo poliambulatorio sociale “Gente di Cuore” che accoglie persone che necessitino di cure mediche e assistenza nell’acquisto di farmaci o presidi non dispensati dal SSN.Inoltre, dal febbraio scorso, è possibile incontrare la nostra responsabile del servizio per l’orientamento al lavoro nonché ottenere la partecipazione gratuita, per i propri figli, alla pratica sportiva presso le numerose società sportive viterbesi che hanno dato la loro disponibilità al progetto.

Una giornata quindi all’insegna dello sport e del divertimento, ma anche dei valori di solidarietà e comunità, durante la quale divertimento e allegria saranno garantiti dai volontari Clown di corsia dell’Associazione “Goji vip Viterbo onlus”.

Le immagini più significative della giornata saranno ” catturate” dagli amici del Cantiere fotografico, associazione che ci segue ormai in tutte le nostre manifestazioni.

Le iscrizioni potranno essere effettuate al negozio Milioni fishing Store oppure direttamente al lago Le Ginestre.

Inutile dire che vi aspettiamo numerosi. Il Comune di Viterbo e la Consulta comunale del Volontariato patrocinano il memorial.