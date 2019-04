Borse di studio: ancora qualche giorno per presentare le domande al Comune di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – C’è tempo ancora qualche giorno per la presentazione delle domande per l’accesso alla graduatoria regionale per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria, per l’anno 2018/2019. Lo ricorda l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci a seguito della comunicazione della Regione Lazio. “I termini erano scaduti lo scorso 1 marzo. Poi è arrivata la proroga fino al prossimo 12 aprile. C’è ancora qualche giorno per inviare le domande”. Di seguito si riepilogano alcune informazioni.

Possono accedere al contributo gli studenti con i seguenti requisiti: residenza nel comune di Viterbo, indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a euro 10.700,00, frequenza nell’anno scolastico 2018/2019 presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali o paritari. Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Viterbo con tutta la documentazione richiesta e indicata nell’avviso, entro le ore 12 del 12 aprile 2019. La modulistica per la presentazione delle domande è disponibile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it (sezione albo pretorio – avvisi vari – http://viterbo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza2/albo-pretorio/-/papca/display/4700539?p_auth=djOAoxDv), oppure presso il settore III – servizio cultura, pubblica istruzione e rapporti con l’Università – via Garbini 84/b, quinto piano, oppure presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza del Plebiscito 14 – ingresso giardino comunale.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri: 0761 348485 – 0761 348356 – 0761 348360.