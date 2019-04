A tu per tu con Marcia Sedoc. I campioni delle arti da combattimento della palestra Open Mind di Vitorchiano

Parte oggi la rubrica dell’amica e collega Marcia Sedoc. Sono contento ed onorato di averla con noi nell’avventura editoriale di NewTuscia.it e ora, anche di Lazio Tv e Gold Tv Tuscia. Marcia è conosciuta sopratutto per la sua presenza nel programma di Renzo Arbore Indietro Tutta!, ormai un cult della televisione italiana. Tutti ricorderanno le stupende ballerine del Cacao Meravigliao. Marcia Sedoc, però, è anche un personaggio dello spettacolo a tutto tondo, che negli anni è maturata ed ha saputo fare del dialogo tra i popoli e le razze uno dei pilastri della sua attività di spettacolo. “A tu per tu con Marcia Sedoc” sarà una rubrica fissa in cui si parlerà della Tuscia, di spettacolo e di gente comune: un mix importante per un personaggio completo qual è Marcia Sedoc! Buon lavoro! Gaetano Alaimo

Marcia Sedoc In un paese piccolo come Vitorchiano nascono giovani campioni nella palestra Open mind: quali sono i premi vinti?

“Beh sai, si dice che è nella botte piccola che c’è il vino buono. Scherzi a parte, abbiamo la fortuna di avere uno staff molto competente che segue gli atleti a 360°, senza lasciare nulla al caso. A testimonianza di questo c’è l’ultima gara disputata dalla nostra squadra di Brazilian Jiu Jitsu, il campionato italiano assoluto FIGMMA, dove abbiamo portato a casa nove podi (3 ori e sei bronzi)”.

Mi racconti un po’ di questi nuovi campioni che son nati nella vostra palestra.





“I ragazzi che praticano arti marziali e sport da combattimento sono molti nella nostra associazione. Questo è sicuramente dato dal fatto che abbiamo un insegnante di Jiu jitsu brasiliano (Alessio Vittori), che è l’atleta di punta della nazionale italiana FIGMMA, ed un ex professionista a livello internazionale negli sport da combattimento come Luca Sabatini). Sono loro la matrice dei successi in campo agonistico di Open mind”.

Qual é la differenza del metodo brasiliano?

“Il Jiu jitsu brasiliano (bjj) ha una storia molto breve, in quanto nasce nel ventesimo secolo. Esso differisce dallo Jiu jitsu tradizionale giapponese in quanto si focalizza sui NE WAZA (finalizzazioni) e nel combattimento a terra. Nei primi anni del secolo scorso, Mitsuo Maeda (detto il conte Koma) emigrò in Brasile per motivi di lavoro. Lui era un membro del kodokan judo del maestro Jigoro Kano ed un combattente esperto nei Ne Waza. Qui conobbe la famiglia Gracie, con cui strinse un solido legame. Per sdebitarsi della loro grande amicizia, Maeda insegnò ai figli del suo amico brasiliano la sua arte, che poi, con il passare del tempo, dopo averlo testato in innumerevoli combattimenti “vale tudo”, divenne il BJJ, l’ arte suave del popolo carioca. Un particolare importante è che senza lo sviluppo del bjj, oggi probabilmente non esisterebbero né le MMA né circuiti importanti come Ufc, bellator o strikeforce”.

Queste

arti marziali possono essere praticate anche dalle bambine e dai bambini? E qual é l’età migliore per iniziare uno sport di combattimento?

Con le dovute accortezze, non ci sono limiti di età o sesso per cominciare la pratica delle arti marziali o degli sport di contatto in generale.

È chiaro che l’allenamento dei bambini molto piccoli (3-4 anni fino ai 6) verrà incentrato sullo sviluppo delle capacità coordinative e verrà somministrato in forma di attività ludica per non annoiare i praticanti. Per questo motivo, alcuni sport come il judo sono stati introdotti all’interno dei programmi scolastici, per promuovere tra gli alunni l’educazione, il rispetto, la disciplina e l’autocontrollo. Praticando sport come il BJJ, i bambini imparano sia a difendersi da cose come il bullismo ma anche a rispettare sempre gli altri, indipendentemente dal fatto che siano più forti o più deboli di noi. Inoltre, insegnare alle bambine le arti da combattimento può risultare utile per la difesa personale, argomento molto discusso e trattato ultimamente dai media di tutto il mondo”.

Che messaggio daresti ai ragazzi che vogliono intraprendere questo sport?

“Innanzitutto, suggerirei ai genitori di motivare i propri figli a praticare le arti marziali o gli sport da combattimento. Praticare queste discipline richiede un grosso impegno, e la figura dei genitori è fondamentale per far sì che non si verifichi un abbandono precoce. Per i ragazzi ed i bambini, suggerisco di vivere il mondo marziale in maniera gioiosa, facendo sì che essi diventino una parte importante della loro vita. Prima si formano le persone, poi i campioni”.