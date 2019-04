Pulizia e decoro scuole – Lotto 5 Frosinone Latina, Uiltrasporti Lazio: finalmente la luce

NewTuscia – ROMA – “Dopo tanta attesa e preoccupazione dei lavoratori, finalmente siamo giunti alla formalizzazione presso il Ministero del Lavoro del cambio appalto per i servizi di pulizie e decoro scuole del Lotto 5 Frosinone e Latina, con cui l’appalto passa da Ma.Ca Srl a Team Service Srl”. A dichiararlo il Commissario straordinario Giancarlo Serafini e il Coordinatore regionale della Uiltrasporti Lazio.

“Finalmente si sta uscendo dal tunnel di una gravissima condizione in cui si trovavano circa 670 lavoratori e lavoratrici degli appalti di pulizia nelle 106 scuole statali di Frosinone e Latina, costretti dalla Ati Ma.Ca a lavorare da oltre 1 anno e mezzo senza stipendio per non perdere il posto di lavoro.

“Si è dovuta percorrere una lunga strada sindacale – spiegano i due sindacalisti – ostacolata dai continui ricorsi legali intentati dalla società fuoriuscita, per giungere a ripristinare la legalità e ridare dignità ai lavoratori.

“Insieme a Filcams Cgil e Fisascat Cisl, Uiltrasporti, grazie ai continui interventi del Segretario nazionale Marco Verzari e dei rappresentanti territoriali Carmen D’Agostino e Luca Lombardi, è stata costantemente vicina ai lavoratori e non ha mai smesso di lottare anche nei momenti più critici.

“Da domani, 3 aprile, i lavoratori del Lotto 5 saranno assunti da Team Service con tutte le tutele previste dal Ccnl di riferimento, riportando il sorriso ai lavoratori e alle loro famiglie ed anche a noi, che tuttavia restiamo vigili affinché tutto si svolga velocemente e con la massima trasparenza. L’unione fa la forza, e solo insieme lavoratori e sindacato possono vincere battaglie dure come questa”.