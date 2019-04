“Orvieto 19 to 24” sulla sentenza BNL n. 9/2019 del tribunale di Terni

Riceviamo e pubblichiamo

NewTuscia – ORVIETO – L’Associazione Orvieto 19 TO 24 esprime preoccupazione per l’intenzione dell’Amministrazione Germani di spendere subito i soldi del risarcimento deciso dalla sentenza 9/2019, di primo grado, della Sez. Civile del Tribunale di Terni riguardante i contratti tra Comune di Orvieto e BNL.

In particolare, Orvieto 19 TO 24 ricorda alle forze politiche componenti l’attuale maggioranza, ma anche alle opposizioni interne ed esterne a questa coalizione, che tale sentenza non è definitiva e che la prossima Amministrazione potrebbe trovarsi, in seguito a successiva sentenza di carattere avverso, a dover fronteggiare un nuovo ammanco di bilancio.

Vi sono tre gradi di giudizio ed è opportuno aspettare la sentenza definitiva, nel rispetto della Città.

Siamo infine dell’idea che qualsiasi spesa, o promessa di spesa, che l’attuale Amministrazione pronuncerà in questi mesi sia moralmente opinabile per via della campagna elettorale in corso, in cui tutti i competitori dovrebbero concorrere con parità di diritti e soprattutto doveri nei confronti dell’elettorato orvietano.

Luigi Menta, Presidente e Portavoce di

Orvieto 19 TO 24