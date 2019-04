A Montefiascone l’incontro guide e operatori turistici

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Il Comune di Montefiascone si fa promotore e organizzatore di un incontro rivolto alle guide turistiche e agli operatori del settore da tenersi giovedì 4 aprile 2019 dalle ore 10.00 presso la Sala Innocenzo III della Rocca del Papi.

Interverrà, in veste di moderatrice,la giornalista Benedetta Ferrari.

L’iniziativa mira a coinvolgere categorie di professionisti che svolgono il loro lavoro a stretto contatto con turisti e territorio, costituendo un elemento di raccordo nel settore. L’evento è aperto alle guide turistiche del Viterbese e ai tour operator della provincia di Viterbo e delle province confinanti (Roma, Rieti, Siena, Grosseto e Terni). L’incontro è inoltre aperto non solo agli addetti ai lavori, ma a chiunque abbia interesse alle tematiche trattate, le quali, è bene ricordarlo, riguardano da vicino non solo gli specialisti ma chiunque vive quotidianamente il territorio.

Si tratta di una giornata in cui analizzare la situazione reale di partenza per valutare nuovi scenari futuri e avanzare proposte per lavorare sinergicamente tra le parti.

La finalità è proprio favorire la collaborazione tra enti preposti, promuovere e valorizzare la città di Montefiascone, presentandone l’offerta culturale, turistica, paesaggistica ed enogastronomica per mezzo di un tavolo tecnico di confronto tra operatori, consci che questo sia un passaggio delicato e di capitale importanza al fine di lavorare nel migliore dei modi per ottenere l’incremento turistico ed economico che la città di Montefiascone merita.

Di seguito il programma della manifestazione :

Ore 10.00 saluti delle istituzioni:

Massimo Paolini, Sindaco del Comune di Montefiascone

Fabio Notazio, Assessore alla Cultura

Paolo Manzi, Assessore allo Sviluppo del Territorio

Pietro Nocchi, Presidente della Provincia di Viterbo

Mauro Rotelli, Componente Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati

Ore 10.30 apertura dei lavori. Interventi:

Pietro Tamburini, Coordinatore SIMULABO: “Il Sistema museale del lago di Bolsena al servizio della cultura e del turismo”;

ssa Valentina Berneschi, Direttore MASG: “Tuscia: un territorio da promuovere e valorizzare – Montefiascone risorse e opportunità”;

Michele Trimarchi, Economista della Cultura: “Strategie per il turismo culturale, dalla forza delle icone alla dimensione touch”.

Ore 12.30 visita gratuita agli ambienti della Rocca dei Papi e del Museo Sangallo.

Ore 13.30 pranzo offerto dall’Enoteca Provinciale Tuscia, con prodotti tipici dell’enogastronomia locale, fondamentale risorsa del territorio.

Ore 15.00 tavola rotonda su proposte, sviluppi e problematiche turistiche territoriali. Saranno invitati a prendere parola i responsabili delle associazioni e i rappresentanti di categoria.