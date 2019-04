Le dichiarazioni di Mister Calabro alla vigilia della gara contro il Catania

NewTuscia – VITERBO – “In questi due giorni la squadra ha riposato per recuperare le energie spese nella gara di Trapani. Arriviamo alla gara di domani con molti minuti in più sulle gambe rispetto ai nostri avversari, ma questa però non è una scusante.

Noi scenderemo in campo dando tutti noi stessi come facciamo in ogni gara, poiché abbiamo dimostrato di saper fare risultato in ogni situazione. Il Catania è una squadra forte, che arriva alla gara di domani riposata e che sarà, inoltre, spinta dal suo pubblico. Dobbiamo essere strategicamente bravi ad affrontare una partita fastidiosa e molto difficile”.

A.S. Viterbese Castrense