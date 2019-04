La grande domenica di Teatro Caffeina

A via Cavour la magia di Domenico Modugno con “Mimì” e a seguire la degustazione – showcooking di Caffeina con Gusto al Bistrot: ospiti Latteria Spizzichini e Vini Pacchiarotti

NewTuscia – VITERBO – Ancora più cultura e occasioni di incontro al palazzo Caffeina: domenica 7 aprile 2019 è la giornata del doppio appuntamento. Oltre allo spettacolo della stagione teatrale, lo straordinario Mimì per la regia di Moni Ovadia, arriva a via Cavour la bontà e la cultura del cibo targato Tuscia con il primo showcooking di Caffeina con Gusto, un evento organizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Viterbo.

Alle ore 18 viaggeremo “Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno”: sul palco sale Mario Incudine in scena con Mimì, la piece scrita da Sabrina Petyx che racconta la storia delle origini di uno dei più celebri cantanti italiani. “La Sicilia la conoscono tutti, tutti sanno dov’è e poi il dialetto è molto simile al tuo, al pugliese. Fingiti siciliano e conquisterai il mondo!”, disse Frank Sinatra al giovane Modugno, che seguì il consiglio del maestro: “Mario Incudine e Domenico Modugno ci raccontano un mondo che cambia, che lotta, che sogna, che sfida convenzioni e stereotipi”, si legge nella nota che presenta lo spettacolo. Alla regia un nome che non ha bisogno di presentazioni: arriva a Viterbo Moni Ovadia, affiancato alla regia da Giuseppe Cutino.

Finito lo spettacolo, la cultura e la bellezza si trasferiscono al primo piano del palazzo Caffeina: alle 20 Bistrot Caffeina propone il gusto dei sapori made in Tuscia. E’ proprio domenica 7 il primo appuntamento con Caffeina con Gusto al Bistrot: Latteria Spizzichini proporrà uno showcooking basato sul suo formaggio primo sale a km zero, mentre la Cantina Pacchiarotti di Grotte di Castro accompagnerà l’esperienza con le degustazioni del suo aleatico bianco. Un evento originale, realizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Viterbo, che proporrà a tutti i clienti del palazzo Caffeina una innovativa occasione serale: un’apericena no-stop, più consumazione, più la degustazione, al costo unico di 10 euro.

Caffeina è sempre più cultura globale. Ci vediamo domenica 7 aprile a via Cavour 9, a partire dalle 18. allo 0761 342681 le informazioni per entrambi gli eventi. Tutte le indicazioni per l’evento Caffeina con Gusto sono anche su Facebook → https://www.facebook.com/events/392306851491892/