Ad Alessandro Romoli stiamo proprio antipatici…

Gaetano Alaimo

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Il sindaco di Bassano in Teverina Alessandro Romoli annuncia (senza inviare a NewTuscia.it la nota) che si ricandida a sindaco di Bassano in Teverina. Benissimo. Peccato che lo stesso primo cittadino (che nella sua nota lunga una cartella e mezzo il cui messaggio unico è “Mi ricandido”) continua ad ignorare la scrivente Testata giornalistica.

Era l’8 febbraio 2018 quando scrivevamo le stesse cose. Siamo costretti a ribadirle: non si sa per quale arcano motivo il sindaco di Bassano in Teverina “ce l’ha” con noi. Nel frattempo noi, giornalisti cattivi e non de gni dell’interessamento di cotanto sindaco, abbiamo continuato a fare il nostro dovere dando voce a Romoli ed al Comune di Bassano in Teverina con ogni mezzo: NewTuscia.it, TeleOrte e, ultimamente, con un servizio televisivo su Lazio Tv e Gold Tv dedicato al martire finanziere di Bassano Giovanni Ricci, morto infoibato per un crollo della parete rocciosa mentre era costretto ai lavori forzati.

Ebbene. Tutto ciò a Romoli, come si direbbe a Roma, “glie’ rimbarza”.

Stessa scena in luogo pubblico, cotanto sindaco non ci ritiene degni neanche di un saluto in ogni occasione ed in ogni parte della Tuscia lo si incontri. Ciò dispiace anche per la conoscenza che il sottoscritto ha con lui da anni, dai tempi in cui un certo Nando Gigli, esperto politico e dai modi del tutto diversi, lo lanciò in politica mettendolo alla guida dell’Udc. A proposito, che fine ha fatto poi questo partito guidato da Romoli? Ah è vero…Romoli ora ha anche cambiato casacca…

Se ci fossimo comportati anche noi come il sindaco Romoli avremmo dovuto boicottarlo a vita, ma ciò non ci sorge nemmeno per l’anticamera del cervello e, malgrado tutto, continueremo a parlare di lui per dovere e deontologia professionale.

Ma ci chiediamo: un sindaco che usa tante belle parole per giustificare la sua ennesima ricandidatura ed elargisce ringraziamenti a destra e a manca, mentre poi si comporta in pubblico in questo modo, che avrà nei nostri confronti?

Romoli se ci sei non ci ringraziare, ma almeno salutaci in pubblico e batti un colpo.