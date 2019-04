Roma, Palozzi: “Capitale immobile. Raggi ascolti imprese”

NewTuscia – ROMA – “Dalle associazioni imprenditoriali arriva un segnale inequivocabile, che la sindaca non può e non deve sottovalutare: le piccole e medie imprese sono in ginocchio, il sistema economico della Capitale d’Italia è al palo. Ciò che preoccupa particolarmente è il sostanziale immobilismo della amministrazione capitolina.

Sono tanti i settori che attendono soluzioni concrete e mirate, nonostante l’incapacità amministrativa della giunta grillina: dall’emergenza rifiuti fino ai trasporti, passando per la sicurezza. Oggi, dunque, gli imprenditori hanno lanciato un serio allarme, che questa amministrazione deve assolutamente raccogliere per cercare finalmente di lavorare, se ne è in grado, sulle innumerevoli criticità che stanno paralizzando la crescita e lo sviluppo della Città Eterna”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Adriano Palozzi