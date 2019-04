Il punto sulla ventinovesima giornata di Eccellenza

NewTuscia – Giornata tutto sommato positiva per le compagini viterbesi impegnate nel girone A; infatti il Montalto vince in trasferta, mentre il Ronciglione, fuori casa, raccoglie un buon pari al termine di una rocambolesca partita.

Per quanto riguarda il vertice della classifica tutto rimane invariato dal momento che la capolista, Team Nuova Florida, avanti con 61 punti, passa 3-1 sul terreno della Eretum Monterotondo (46): per gli ospiti in rete Piro alla fine del primo tempo, mentre nella ripresa è arrivato il raddoppio di Di Bari, seguito da Trincia che ha accorciato le distanze e Rossi infine a chiudere il match.

Bene anche la Valle del Tevere (59), che in casa supera il Cynthia (31) per 2-1, con difficoltà in rete Danieli nel primo tempo, poi il pareggio della squadra sopite con Silvagni al quarto d’ ora della ripresa, ma al ventesimo Passiatore regalava i tre punti a Scaricamazza.

L’Astrea (54) passa 1-0 sul terreno del pericolante Atletico Vescovio (25).

Il Real Monterotondo Scalo (53) espugna 1-0 il campo del Villalba Ocras Moca (31), in rete Collacchi nel primo tempo.

Male invece il Civitavecchia (24) che cade in casa 3-0 contro il Montespaccato (47), per loro in rete Sandu all’undicesimo del primo tempo, Nanci al dodicesimo del secondo e Cali al venticinquesimo. I Neroazzurri confermano le difficoltà che trovano nel raggiungere un risultato positivo quando giocano in casa.

L’Unipomezia (43) pareggia contro il Ronciglione United (24) al termine di una gara rocambolesca con un risultato finale di 3-3.

Ok la Bricofer Casal Barriera (32), che in casa supera 3-2 il Campus Eur (36), e il Montalto (26), che passa 2-0 sul terreno dell’Almas Roma (13) e trova tre punti fondamentali per la salvezza.

Riposava lo Sporting Genzano (38)