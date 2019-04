Lyrick, nuovo appuntamento indoor del Riverock Festival

NewTuscia – ASSISI – Sono state due intense ore di spettacolo quelle che Manuel Agnelli, accompagnato dal solo Rodrigo D’Erasmo, ha regalato ai mille che affollavano, in ogni ordine di posto, il Teatro Lyrick di Assisi per la prima data nazionale del suo “An evening with Manuel Agnelli”.

Attraverso racconti, letture, cover di capisaldi del rock mondiale e reinterpretazioni dei brani più significativi degli Afterhours (con più di una concessione a qualche gioiellino meno noto e raramente eseguito dal vivo), Agnelli ha condotto il pubblico in un intenso viaggio introspettivo nella sua “intimità”.

Lo spettacolo era la prima delle due anteprime indoor che inaugureranno ufficialmente la decima edizione di Riverock Festival. Si prosegue infatti il 10 maggio con un’altra data zero di un’altra band storica del rock italiano, i Negrita, che hanno scelto a loro volta Assisi come città dalla quale far iniziare i festeggiamenti per i loro primi 25 anni di carriera. I biglietti per il “25 Anniversary Tour”, che hanno già superato le 600 vendite, sono ancora acquistabili su circuito Ticketone.

Nel frattempo, l’Associazione Culturale Riverock annuncia una piccola grande rivoluzione all’interno dell’omonimo festival: “Sarà un’edizione importante e ricchissima di sorprese – asseriscono gli organizzatori – certamente la più ambiziosa delle dieci. Una sfida, per Riverock Festival, che non vediamo l’ora di affrontare: a brevissimo inizieremo a sciogliere un po’ il mistero, sarà una lunga estate”.

Crediti fotografie: Marco Romoli

