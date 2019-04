Campionato italiano Trial e mini Trial 2019 a San Gemini

NewTuscia – SAN GEMINI – San Gemini teatro del primo dei sei round del Campionato Italiano Trial 2019 affiancato dal Campionato Italiano MiniTrial 2019 riservato ai giovanissimi. E’ stato un fine settimana molto intenso che ha animato il paese, la suggestiva Carsulae e il campo della Giostra, dove, i trialisti provenienti da tutta Italia hanno gareggiato, impegnandosi in percorsi prevalentemente predisposti nel Comune, cercando di portare a casa una vittoria.

“Anche in questa occasione ha prevalso l’essenza dello sport, fondamentale nella vita di ognuno di noi, in particolare dei giovani, che hanno così, la possibilità di far parte di un sistema educativo capace di riconoscere l’importanza di alcuni valori quali l’aggregazione sociale, la costanza nell’impegno, lo spirito di sacrificio, l’abitudine alle regole e all’attenzione -ha detto l’assessore allo sport David De Santis- Ci tengo dunque, a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale, a ringraziare il CONI, la Federazione Italiana Motociclisti e il Moto Club Racing Terni per l’impeccabile regia organizzativa, le Autorità locali, le Forze dell’ordine, i Volontari della Protezione Civile, i Commercianti le dame e i tamburini, la cittadinanza e tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile che si realizzasse tutto questo.”

Un week end di grande sport, dunque, che ha visto una notevole affluenza di tecnici, sportivi, appassionati e simpatizzanti. Gli eventi proposti, saranno trasmessi Venerdì 5 e Lunedì 8 aprile, sul canale 228 Sky auto e moto alle ore 20.30, mentre da Sabato 6 in poi, l’evento intero sarà visibile su moto web tv.

FOTO DI:LIVIANA LATTANZI