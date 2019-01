Terni. Il sindaco: “L’attenzione per Treofan è sempre altissima”

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot). “Come sindaco della città di Terni mi sono attivato per primo, come era mio dovere, per cercare di sostenere i lavoratori della Treofan, incontrandoli in più occasioni e recandomi direttamente in fabbrica per un confronto diretto con loro e con i rappresentanti sindacali”. Lo dichiara il sindaco di Terni Leonardo Latini. “Immediatamente ho rappresentato le loro preoccupazioni nelle sedi competenti, a livello parlamentare e governativo e, tramite la Regione Umbria, ho sollecitato la riconvocazione del tavolo presso il Mise a al quale ho personalmente partecipato, evidenziando l’importanza della mia presenza istituzionale. Ho altresì chiesto e ottenuto l’intervento dei parlamentari della Lega e dei rappresentanti del Governo, sollecitati anche tramite un’interrogazione parlamentare firmata Saltamartini, Caparvi e Marchetti”.

“Siamo ora pronti a partecipare a nuovi tavoli, perfettamente consapevoli di rappresentare gli interessi del nostro territorio, qualora le procedure ce lo consentano”.

“Dispiace che tutto questo sia sfuggito al capogruppo del Pd in consiglio comunale, di solito molto attento alle attività della Giunta. Perciò intendo rassicurarlo sul fatto che la nostra attenzione per le vicende del lavoro a Terni è massima, ma lo tranquillizzo pure in merito ai nostri rapporti con il Governo che fin dall’inizio della nostra consiliatura sono stati frequenti e improntati a grande sintonia. Posso aggiungere che questi rapporti sono estremamente positivi e non riguardano solo le tematiche dell’occupazione e del lavoro, ma anche le possibili soluzioni alle molteplici questioni e agli annosi problemi che ci hanno lasciato in eredità le amministrazioni precedenti a guida del Partito democratico”.

“Ogni altra considerazione e polemica sul rapporto tra Terni e Perugia – conclude il sindaco – è assolutamente fuori luogo nella situazione attuale, perché l’unico elemento da considerare, specie nelle questioni sulla sanità riguarda un altro livello interistituzionale, non tra i comuni, ma tra comuni e la regione, anch’essa amministrata dal Pd, almeno per il momento”.