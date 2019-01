Regione Lazio, Bonaccorsi: il turismmo del wedding nel Lazio a Roma Sposa 2019

NewTuscia – ROMA – “Il settore del wedding è in crescita nel Lazio e la partecipazione della Regione Lazio a Roma Sposa nasce proprio dalla convinzione che questa manifestazione sia una grande opportunità, una vetrina importante per promuovere l’intera filiera produttiva che ruota intorno a questo settore. Non a caso nello spazio del Lazio di Roma Sposa ci sono le migliori realtà creative dell’artigianato artistico, 14 aziende e 47 imprese del territorio, dai talenti della moda, della gastronomia, dell’audiovideo e dei servizi.

E’ importante sottolineare che la crescita del settore si deve principalmente alla strategia di sviluppo a 360 gradi avviata dalla Regione Lazio, e che vede il comparto del turismo principalmente coinvolto. Se oggi i castelli medievali, i parchi, i giardini e le ville storiche del Lazio rappresentano le location più ambìte al mondo per matrimoni romantici, lo si deve infatti al nostro impegno per il recupero e la valorizzazione del grande patrimonio culturale e ambientale del Lazio lasciato da tempo all’incuria e all’abbandono. Dalla riqualificazione del Castello di Santa Severa, oggi una delle mete più gettonate per weekend romantici, al progetto di recupero della rete delle dimore storiche in tutti i territori, al sostegno di Civita di Bagnoregio, la città che muore, oggi candidata al patrimonio Unesco, sono tanti gli esempi e le storie di successo del nostro impegno, motivo oggi di attenzione per wedding planner e tour operator.

Continueremo su questa strada perché siamo convinti che il nostro patrimonio di bellezza è la base per lo sviluppo del territorio, dell’economia e del turismo”.

Lo ha dichiarato l’assessore al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi, all’inaugurazione di Roma Sposa 2019, il Salone internazionale della Sposa.