Per la Stella Azzurra nuova collaborazione con “Pumatrade”

NewTuscia – VITERBO – La “Stella Azzurra Viterbo” ha un nuovo Sub Main Sponsor che si unisce agli altri che ne sostengono i programmi finalizzati alla diffusione della pallacanestro ed alla partecipazione ai campionati in cui è impegnata la prima squadra.

Dal 15 gennaio è infatti iniziata una collaborazione con “PUMATRADE srl”, società che si occupa di pianificazioni media e di barter, che ha come obiettivo quello di offrire un servizio ad elevato standard qualitativo per lo sviluppo dell’analisi, dell’acquisto e della pianificazione dei media prescelti per promuovere le attività imprenditoriali.

“Lavoriamo da anni per importanti marchi nazionali ed europei – dice Manuel Masetti – fondatore del Gruppo ed Amministratore della società, ma credo che anche in ambito locale la presenza di tante realtà produttive importanti sia un’occasione da dover cogliere. L’aspetto principale del nostro lavoro è far comprendere esattamente come un utilizzo intelligente, mirato, ma soprattutto efficace della pianificazione pubblicitaria, un settore in continua rapidissima evoluzione, rappresenti oggi il cuore della crescita per ogni impresa. Il barter, ossia il contratto di “baratto”, ne può essere uno strumento fondamentale.

Molti mi chiedono perché mi sia avvicinato al mondo del basket e non romano, per promuovere la mia attività. Intanto perchè sono sempre stato un appassionato di questo bellissimo sport. Poi perchè già collaboravo con la Stella Azzurra quando a Viterbo giocava Tommaso Rossetti. Infine perché credo che la Tuscia possa essere un’area assai interessante per offrire i nostri servizi. Diciamo che gli ottimi rapporti di amicizia con i dirigenti biancostellati ed il ritorno di Tommaso a Viterbo, ma spero anche il più presto possibile di suo fratello Matteo, hanno fatto il resto”.

Pallacanestro Stella azzurra Viterbo