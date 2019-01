Giove, varato calendario eventi 2019

NewTuscia – GIOVE – Gira intorno a tre eventi chiave il calendario delle iniziative 2019 a Giove stilato dalle associazioni in collaborazione con l’amministrazione comunale. Si tratta della Festa del Patrono, del Festival Il Sole e la Luna e il Festival internazionale del Folklore. Tre appuntamenti ormai diventati tradizionali e molto attesi ai quali se ne affiancano numerosi altri. Tra questi quello in biblioteca per il Circolo dei Lettori e i giochi da tavolo, poi le serate danzanti, quelle dedicate ai giovani, la sfilata dei carri di Carnevale, il Maggio dei Libri, la Notte Bianca, le passeggiate lungo il Cammino di San Valentino, le mostre e le iniziative con le scuole.

“Crediamo sia una buona pratica – commentano il sindaco Alvaro Parca e l’assessore alla cultura Elisabetta Pevarello – quella di riunire le associazioni, che sono il vero motore della vita sociale di Giove, in avvio di anno per programmare le diverse iniziative. Questo ci permette di avere il quadro completo delle attività previste evitando inutili sovrapposizioni. Da parte nostra, come consueto – concludono sindaco e assessore – stiamo contribuendo con cospicui finanziamenti, sgravi fiscali e supporto negli adempimenti necessari per la sicurezza delle manifestazioni”.