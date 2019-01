Evento celebrativo del Duo Daniela e Raffaella Sabatini: “Mendelssohn Celebration” e “Mendelssohn alla Sala Mendel”

NewTuscia – VITERBO – Al Festival della Città dei Papi “Viterbium in Musica – Omaggio a Viterbo” le sorelle Daniela e Raffaella Sabatini in “Mendelssohn Celebration” per il 210° anniversario della nascita del grande musicista.

“Mendelssohn alla Sala Mendel: la gioia della musica nella fede” con il Seminario di Studi e concerto celebrativo del Duo “De Musica” delle sorelle Sabatini.

Le sorelle musiciste e Terziarie francescane Daniela e Raffaella Sabatini, rispettivamente pianista e violinista. nell’ àmbito del loro Festival “Omaggio a Viterbo-La Città dei Papi” festeggeranno in musica Felix Mendelssohn-Bartholdy domenica 3 febbraio, proprio nel giorno in cui ricorre il 210° anniversario della nascita del grande compositore.

L’imperdibile evento prevede un’ intera giornata celebrativa a ingresso libero e gratuito “Mendelssohn Celebration” che si terrà ininterrottamente dalle ore 11 alle ore 18 alla Sala Mendel del Convento dei Padri Agostiniani della Ss. Trinità (piazza della Trinità) e realizzato dall’ivi operante Accademia “De Musica” fondata e diretta dalle stesse sorelle Sabatini che hanno già tenuto con successo nello scorso anno i Seminari di Studi celebrativi dedicati a Paganini, Rossini, Schubert e Domenico Zipoli, comprenderà il Seminario di Perfezionamento musicale e spirituale “Mendelssohn: la musica nella gioia della fede” e, dalle ore 16,30 il Concerto Celebrativo “Mendelssohn alla Sala Mendel” in cui le sorelle Sabatini eseguiranno un interessante ed originale programma interamente dedicato alla musica sacra e religiosa, alle composizioni pianistiche ed alle trascrizioni per violino e pianoforte dei capolavori di Felix Mendelssohn-Bartholdy oltre a rarità pianistiche e cameristiche della sorella, la compositrice Fanny Mendelssohn Hensel.