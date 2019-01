Cooking Quiz fa tappa a Spoleto. Venerdì protagonista l’Ipssart G. De Carolis

NewTuscia – SPOLETO – Entusiasmo, nozioni pratiche e coinvolgenti, interattività e sana competizione sono gli ingredienti principali di COOKING QUIZ, il contest che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia.

Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi Chef di ALMA e successivamente affrontano la verifica, attraverso un quiz multi-risposta. Le classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.

Venerdì protagonisti gli studenti dell’IPSSART G. DE CAROLIS di Spoleto.

Marta Confente, Diplomata ALMA del Corso Superiore di Cucina Italiana e Ciro Fontanesi Coordinatore di ALMA WINE ACADEMY terranno le lezioni agli studenti spoletini. Due ore per ogni indirizzo all’insegna della cultura e della formazione con una modalità innovativa molto apprezzata da studenti e docenti.

Novità di questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, che conta diverse migliaia di download dell’applicazione. Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi! Info su www.cookingquiz.it

C’è molta attesa per la Finale Nazionale prevista dal 8 al 10 maggio a Senigallia. Tre giorni all’insegna della formazione, della cultura e della sana competizione. Sarà decretato l’Istituto Campione Nazionale della 3^ Edizione di Cooking Quiz che si aggiudicherà una giornata di Workshop didattico su misura presso ALMA.

Cooking Quiz tornerà in Umbria il 1° marzo per coinvolgere gli studenti dell’IISPTC Casagrande-Cesi di Terni.

Prossimamente, potremo rivedere in TV tutti gli appuntamenti registrati all’interno delle Scuole: Cooking Quiz infatti diventa un’istruttiva e divertente trasmissione televisiva, uno show tutto da giocare con interessanti pillole sulla cucina e consigli per una sana e corretta alimentazione.

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed Instagram @cooking_quiz.