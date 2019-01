Chiara Bordi premiata dalla Bonifazi Franchising

NewTuscia – TARQUINIA – Umanità e Successo possono andare a braccetto anche in un mondo che guarda sempre di più all’esteriorità.

E un riconoscimento è stato consegnato alla persona giusta!

Si è svolta, infatti, presso la Cittadella di Semi di Pace a Tarquinia la cerimonia della consegna della targa per il premio “Leadership Award 2019” a Chiara Bordi.

La diciottenne finalista di Miss Italia, da ultimo anche protagonista involontaria di uno scherzo della trasmissione Le Iene, è stata scelta da un’azienda umbra, la Bonifazi Group, come esempio di leadership per la sua grinta e le sue capacità di raggiungere obiettivi che sembravano impossibili.

La cerimonia di conferimento de

l Premio si è svolta il 19 gennaio, durante il 24° meeting del Franchising Bonifazi, in una serata che ha commosso tutta la platea in più di un’occasione. Chiara Bordi è stata accolta sul palco direttamente dal Presidente della Bonifazi Group, Bruno Bonifazi, con il quale ha conversato quasi un’ora in un divertente e commovente talk show.

“Abbiamo scelto di consegnare questo premio a Chiara Bordi – sottolinea il dott. Bonifazi – per il coraggio e la forza, così rari in una ragazza tanto giovane, che le hanno permesso di essere di un esempio per tutti. Ho conosciuto Chiara, all’epoca sedicenne, durante un meeting dell’ Onlus Semi di Pace a Tarquinia. Mi ha colpito il suo intervento inaspettato per la serenità trasmessa nel raccontare il suo terribile incidente. Lì ho capito subito che Chiara aveva dentro di sé qualcosa che la rendeva speciale.

Alla nostra platea piena di giovani ha trasmesso la sua grinta e la sua voglia di vivere e questo mi ha confermato di aver fatto la scelta giusta nell’assegnarle questo premio“.

Durante la consegna del riconoscimento il 19 gennaio, la targa di cristallo in mano a Chiara Bordi è scivolata in terra frantumandosi. Un episodio conosciuto da molti perché Chiara, con grande autoironia, ha subito condiviso il video su instagram in un post diventato virale.

Durante la cerimonia di consegna della nuova targa a Tarquinia, il General Manager della Bonifazi Franchising ha proposto a Chiara di assumere il ruolo di madrina per prossimi premi dell’azienda, e Chiara Bordi ha accettato con entusiasmo!