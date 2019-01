Cave, Aurigemma (FI) “A rischio tremila lavoratori”

NewTuscia – ROMA – “Si è tenuta questa mattina un’audizione con le parti produttive e sociali del settore estrattivo della nostra regione sullo schema di delibera “Linee programmatiche per le azioni strategiche finalizzate al rilancio e alla riqualificazione del settore estrattivo”.

Nel ringraziare l’Assessore Manzella per la sensibilità dimostrata alle mie numerose richieste sulle criticità in cui versano le aziende del travertino che insistono sul comune di Guidonia, sono rimasto particolarmente esterrefatto dalle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco pentastellato che, nonostante l’ampia disponibilità dimostrata per risolvere il problema, continua con perseveranza a danneggiare non solo un settore che ad oggi produce circa il 4% del PIL Regionale, ma che tra diretti e indiretti occupa circa tremila lavoratori.

Noi ci batteremo per evitare che un’attività come questa nata nel II secolo a.c., che esiste da oltre 2000 anni, possa essere distrutta dall’incapacità di un’amministrazione 5 stelle che non dimostra la minima sensibilità ai problemi del territorio”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma