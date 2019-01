Boccali (Coordinatore Lega Castelli Romani): “18 milioni di euro per i Comuni del Lazio sotto dei 20mila abitanti: un aiuto concreto”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Ivan Boccali, Coordinatore della Lega per i Castelli Romani – Enti Locali, saluta con soddisfazione lo stanziamento di 18 milioni a favore dei comuni del Lazio sotto i 20mila abitanti. Una misura che servirà ad aiutare gli enti locali su scuole, strade, edifici pubblici.

“Il Governo ha stanziato 18 milioni di euro destinati a 336 Comuni del Lazio sotto i 20mila abitanti – afferma Boccali – l’annuncio dell’arrivo dei fondi sbloccati dal Viminale è stato dato dal coordinatore regionale della Lega Lazio On. Francesco Zicchieri. Le risorse saranno destinate per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale”.

Nella misura coinvolti 83 i comuni della provincia di Frosinone (per un importo complessivo di oltre 4 milioni), 24 in provincia di Latina (1,55 milioni), 72 a Rieti (3,15 milioni); 98 a Roma (5,84 milioni); 59 a Viterbo (3,21 milioni). Complessivamente i benefici ricadranno su una popolazione di 1.296.637 cittadini laziali.

“L’ennesima dimostrazione – conclude Boccali – di come questo governo stia pensando in profondità ai problemi reali delle cittadine della Regione. Sono cifre che non risolveranno tutte le criticità esistenti. Ma è il segno concreto del cambiamento dei tempi in atto”.