Applicazione redditto di cittadinanza: dare ai Comuni gli strumenti per agire

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – VITERBO – L’Associazione dei Comuni Italiani pone al Governo le problematiche applicative del Reddito di Cittadinanza, in particolare sotto il profilo della predisposizione di progetti di utilità sociale con i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, i lavori socialmente utili, da svolgere nell’ambito delle competenze comunali.

“Il 24 gennaio scorso abbiamo incontrato la delegazione tecnica del Ministero del lavoro rispetto al percorso attuativo del Reddito di Cittadinanza. Abbiamo rappresentato le nostre preoccupazioni per l’impatto della riforma sul ruolo dei Comuni i quali rischiano di non essere nella condizione di poter rispondere ai bisogni delle persone”.

E’ quanto ha dichiarato il delegato Anci al Welfare e sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi a margine dell’incontro al Ministero del lavoro a cui hanno preso parte anche l’assessore del Comune di Napoli Roberta Gaeta e l’assessore del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino.

“Coinvolgere i Comuni nella predisposizione di progetti di utilità sociale con i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (i cosiddetti lavori socialmente utili), così com’è attualmente previsto, – ha aggiunto Vecchi – richiede un chiarimento sulle ricadute operative amministrative e assicurative del sistema dei servizi sociali e una adeguata disponibilità di risorse per consentire ai Comuni di prendersi carico di situazioni di fragilità e costruire, magari insieme ai tanti soggetti del terzo settore, reali percorsi di impegno sociale o lavorativo dei beneficiari”.

Rispetto invece alla platea di beneficiari, Vecchi ha chiarito: “La riforma imposta con altrettanta chiarezza i percorsi di erogazione del sussidio, ma è attualmente debole nella possibilità di offrire adeguate e tempestive occasioni di impiego da parte dei Centri per l’impiego e occasioni di impegno sociale da parte dei Comuni”.

“E’ del tutto evidente – ha concluso il sindaco di Reggio Emilia Vecchi per l’Anci – che se questa parte della riforma non risultasse efficace, si disperderebbero molte delle aspettative che la stessa ripone sul contrasto alla povertà. Per queste ragioni confidiamo che il confronto possa proseguire e aiutare il superamento dell’attuale grande preoccupazione che non vorremmo diventasse insoddisfazione per i cittadini”.