Tra Viterbese e Ternana match di Coppa Italia vince la neve partita sospesa sul risultato di 1-0 per gli ospiti

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO-Tra Viterbese e Ternana vince il maltempo e la neve la partita è stata sospesa alla fine del primo tempo per impraticabilità di campo,

sul risultato di 1-0 per gli ospiti rete segnata da Bifulco in avvio di partita,

Ora si aspettano le decisioni della Lega di Serie C in merito alla data del recupero.

Passimao alle formazioni dell due squadre.

VITERBESE-CASTRENSE: Demba, De Giorgi, Atanasov, Rinaldi, Palermo,Baldassin, Zerbin, Polidori, Mignanelli, Pacilli, Sini

A disposizione di Mr. Antonio Calabro: Schaeper, Forte,Cenciareli,Bismarck, Vandeputte, Milillo, Artioli, Molinaro, De Vito, Damiani, Tsonev.

TERNANA:Cagno,Callegari, Lopez, Butic, Frediani, Rivas, Bifulco, Mazzarani, Rosenov, Bergamelli, Palumbo

A disposizione di Mr. Alessandro Calori: Vitali, Gasparetto, Furlan, Popega, Nicastro, Cori, Filipponi, Niosi, Siracusa

Arbitro: Daniele Paterna del Teramo

Assistenti: Alessio di Prato e Colasanti Lorenzo di Grosseto

Note: Serata invernale fredda ed umida spettatori presenti 1500 con 250 tifosi della Ternana in curva Sud

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 3°la Ternana passa in vantaggio al primo affondo con Bifulco abile a sfruttare, una disattenzione della retroguardia gialloblù, un retropassaggio di Baldassin il giocatore della Ternana si è incuneato in area e con un gran diagonale mette in rete alle spalle del portiere della Viterbese.

Al 10°la Viterbese reagisce e si riversa in attacco e si rende pericolosa con Pacilli, che con una bordata da fuori impegna il portiere della Ternana Gagn, che respinge il pallone in corner.

Al 22° la Viterbese ancora vicina al pareggio con Polidori, che di testa costringe il portiere della Ternana Gagno ad un difficile intervento in tuffo.

Al 27° viene ammonito il giocatore Frediani della Ternana per una brutta entrata su Polidori.

Al 30°punizione dai 30 metri di Sini per i gialloblù, il pallone si perde alto sopra la traversa della porta umbra.

Al 37° ancora gialloblù pericolosi in area con una conclusione di Pacilli respinta dal portiere Gagno sempre attento negli interventi.

La neve incomincia a scendere copiosa sul manto erboso dello stadio Rocchi il campo è completamente innevato.

Al 41°Polidori con una conclusione di testa su cross dalla fascia sinistra di Mignanelli viene parato dal portiere Umbro Gagno.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di 1-0 per la Ternana ma le condizioni climatiche peggiorano.

L’arbitro ad inizio ripresa entra in campo con i due capitani delle due squadre ed effettua un sopralluogo sul terreno di gioco e di comune accordo vista la impossibilità di far continuare la partita la sospende per impraticabilità di campo.