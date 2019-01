Tir dei trasporti eccezionali si blocca a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – E’ stata una nottata particolare, quella dei vigili del fuoco di Viterbo, che sono intervenuti in aiuto di un tir fermo sotto il ponte della Superstrada.

Il tir, appartenente alla categoria “trasporti eccezionali”, si è bloccato intorno alle 3 di notte per un guasto alla motrice. I vigili del fuoco di Viterbo sono intervenuti con la gru e con la prima partenza, riuscendo a sbloccare la trazione del tir, che attualmente si trova all’interno della caserma.

Il fatto non ha creato problemi al traffico, essendosi svolto nel cuore della notte, ma ha destato curiosità nei passanti, in quanto il mezzo stava trasportando un grosso carico dalla forma particolare, simile ad un razzo. Il trasporto speciale è diretto a Civitavecchia per essere imbarcato, e riprenderà a transitare durante la notte per questioni di viabilità, passando per Bolsena e Canino.