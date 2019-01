Neve su Viterbo: domani scuole chiuse

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Situazione sotto controllo ma in continua evoluzione dopo la neve che è iniziata a cadere copiosa anche su Viterbo dalle 21 circa di stasera.

La giornata era iniziata con nevicate abbastanza fitte sui Cimini, tra Poggio Nibbio e un po’ tutti i Cimini. Strade aperte ma percorribili solo con gomme termiche e catene.

In serata, invece, è iniziato a nevicare anche a Viterbo e Vetralla. Oltre Capranica, invece, è prevalsa la pioggia mista a neve.

Tanti i disagi nella Tuscia con auto in panne e intervento della Polizia stradale e dei mezzi di soccorso in varie situazioni.

Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, dopo avere preannunciato sul suo profilo facebook che per domani saranno sospese le lezioni ma non la chiusura totale delle scuole, alle 22.20o circa ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole per motivi di sicurezza legati, probabilmente, ai rischi per gli spostamenti sulle strade innevate e ghiacciate della Tuscia.