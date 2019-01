Fashion experience (rubrica multimediale di moda). Master professionale in fashion make up design

NewTuscia – Sull’onda del successo delle ultime tre edizioni, torna alla Background Academy un appuntamento imperdibile per i professionisti e gli appassionati di Make Up: il Master Professionale in Fashion Make Up Design.

Il master è un percorso formativo intensivo che permetterà ai partecipanti di apprendere le tecniche necessarie per realizzare un trucco perfetto e di conoscere le nuove tendenze ed i vari stili dell’arte del make up: dal mood fotografico redazionale a quello da passerella e al wedding design, in modo da approfondire la cultura settoriale attraverso la comunicazione visiva. Al termine del corso, ad ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato A.N.T.E.P. (Associazione Nazionale Truccatori Estetica Professionale e Spettacolo) e verrà fornito un book fotografico con le immagini dei make up realizzati durante il corso.

Il Master sarà tenuto da uno degli artisti visagisti più famosi e richiesti nel mondo della moda internazionale: Raffaele Squillace. Considerato un’eccellenza del Make-Up Made in Italy, Raffaele Squillace vanta numerose collaborazioni con le più prestigiose aziende di moda e di cosmetica, è Beauty Consultant di attrici, show-girl e noti personaggi del mondo dello spettacolo ed è inoltre docente di Make-Up e Comunicazione della Moda presso prestigiose accademie ed aziende del settore, dove condivide la sua arte e diffonde la sua filosofia della bellezza. In questa nuova edizione del master, sarà affiancato dalla docente e Make Up Artist Manola Abati.

L’appuntamento da non perdere per gli appassionati del Make-Up che vogliono concedersi il massimo della formazione di settore e conseguire un attestato di valenza nazionale è, ancora una volta, alla Background Academy. Dal 23 Marzo prossimo.

